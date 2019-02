I BTS posano con Alicia Keys, Lady Gaga abbraccia Cardi B: le foto più belle dal backstage dei Grammy 2019

Tutte da sfogliare

La premiazione e quello che è successo sul palco è stato ovviamente il fulcro dei Grammy Awards 2019, ma a eventi come questo è bello sbirciare anche ciò che succede dietro le quinte e in platea.

Le celebrities infatti ne approfittano, quando sono nel backstage oppure durante la messa in onda delle pubblicità, per salutare i propri BFF famosi, oppure per presentarsi a qualche star che vorrebbero conoscere: e per fortuna i fotografi sono sempre pronti a immortalare il tutto!

Cardi B, ad esempio, ha avuto una reazione super quando Lady Gaga ha attraversato la sala solo per congratularsi con lei. Katy Perry e Jennifer Lopez hanno condiviso un momento insieme dietro le quinte, mentre i BTS si sono divertiti a posare con la bravissima conduttrice dei Grammy Awards 2019, Alicia Keys.

Ecco le migliori foto dai Grammy:

I BTS appena prima di salire sul palco

La power squad che ha aperto i Grammy Awards 2019: Jada Pinkett, Michelle Obama, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Lady Gaga

Lady Gaga e Alicia Keys chiacchierano nel backstage

Miley Cyrus con Shawn Mendes e la madre Karen

Lady Gaga commossa per la doppia vittoria

I BTS con Alicia Keys



Miley Cyrus e la sorellina Noah

Lady Gaga e Cardi B

Dua Lipa travolta dalle emozioni per la vittoria come Best New Artist e per Best Dance Recording

Post Malone si presenta alla figlia di Beck

Meghan Trainor con il neomarito Daryl Sabara

Shawn Mendes chiacchiera con Katy Perry

Cardi B con Offset

