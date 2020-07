Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: quello che c’è da sapere sulla coppia

Hanno appena annunciato il fidanzamento ufficiale

Con una romantica foto scattata dalla sorellina Harper Seven, Brooklyn Beckham ha confermato di aver chiesto la mano di Nicola Peltz!

Subito dopo sono arrivate le congratulazioni social dei famosi genitori di lui, David e Victoria Beckham, che si dice siano entusiasti per il matrimonio in vista e che vorrebbero comprare alla coppia un appartamento come regalo di nozze.

Si vocifera anche che l'aspirante fotografo e l'attrice abbiano intenzione di tenere due cerimonie nei rispettivi Paesi di nascita, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Aspettando di saperne di più sui loro piani verso l'altare, ti raccontiamo quello che c'è da sapere su Brooklyn Beckham e Nicola Peltz nel video:

ph: getty images