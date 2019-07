Britney Spears è tornata a calcare il red carpet in compagnia del fidanzato Sam Asghari

Britney <3

Britney Spears si è concessa una rara apparizione pubblica in occasione della prima americana di "Once Upon a Time in Hollywood" - in Italia adattato con il titolo di "C'era una volta... a Hollywood" - nuovo film di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie protagonisti.

Lunedì 22 luglio, a Hollywood, Britney ha calcato il red carpet della premiere insieme al fidanzato Sam Asghari. Una coppia dolcissima!

Britney Spears è reduce da un periodo parecchio travagliato della sua vita. Negli ultimi mesi i fan si sono molto preoccupati per lei, per la sua salute e per il presunto ricovero obbligato in rehab. Qui facciamo il punto della situazione e cerchiamo di spiegarti cosa c'è dietro il movimento #FreeBritney.

