Britney Spears: la madre avrebbe chiesto di essere inclusa nella gestione del patrimonio della cantante

#FreeBritney

L'hashtag #FreeBritney è tornato virale dopo una novità nell'ambito della tutela delle finanze di Britney Spears.

La madre della cantante, Lynne, avrebbe compilato le carte necessarie per chiedere alla corte di Los Angeles di essere inclusa nella gestione del patrimonio, in particolare il SJB Revocable Trust, come si evince dai documenti pubblicati da The Blast.

Embed from Getty Images

Si tratta di un fondo che l'artista aveva aperto nel 2004 per proteggere i suoi beni e conservarli al meglio per i suoi figli in futuro.

Ma nel 2008, la tutela personale e finanziaria di Britney Spears era stata affidata a suo padre Jamie: una custodia che riguarda sia i suoi incassi ma anche la gestione della sua vita e carriera.

"Ora, sembra che Lynne voglia essere inclusa in qualsiasi cambiamento o movimento che riguarda i 60 milioni di dollari della fortuna di Britney - spiega The Blast - L'avvocato di Lynne ha compilato i documenti il 13 giugno perché diventi una 'persona interessata' in tutto ciò che concerne e SJB Revocable Trust". Lo scorso anno, i gossip sostenevano che mamma e figlia si erano riavvicinate e che appunto la donna aveva intenzione di essere designata sua tutrice.

Il prossimo 22 luglio è in programma un'udienza sulla custodia della star e i fan si stanno organizzando per sostenerla fuori dal tribunale.

Da tempo si parla del fatto che Britney Spears non sia libera di prendere decisioni sulla sua stessa vita e che tutto debba passare sempre dal padre Jamie.

Nel 2019, l'artista era entrata in rehab e la cosa aveva scatenato rumors - sempre racchiusi sotto l'hashtag #FreeBritney - sul fatto che potesse essere stata obbligata al ricovero oppure che fosse colpa del troppo lavoro a cui era stata costretta.

Se vuoi approfondire questa vicenda, te la raccontiamo qui:

ph: getty images