Britney Spears ha ricreato su “Bad Guy” la famosa coreografia degli MTV VMA 2001

Ecco come ha reagito Billie Eilish

Se non riesci a toglierti dalla testa "Bad Guy", sei in buona compagnia: sì, di Britney Spears!

La cantante - che ha messo in pausa la residency a Las Vegas e starebbe lottando con il padre Jamie per allentare la tutela che ha su di lei - ha dimostrato di essere una fan di Billie Eilish, scatenandosi in una coreografia sulla hit della collega.

E non una coreografia a caso: la 37enne ha ricreato l'iconica performance degli MTV VMA 2001, in cui si esibì con un pitone sulle note di "Slave 4 U".

L'effetto throwback è reso ancora più divertente dal fatto che Britney Spears questa volta ha ballato con un serpente di peluche. Guarda tu stesso:

"Grande canzone - ha scritto Britney nella didascalia, taggando Billie Eilish - mi ha fatto venire voglia di usare un altro serpente".

La 17enne ha notato il tributo e ha reagito proprio come hai fatto tu, ovvero esclamando "OMG" nei commenti!

Scommettiamo che ti è venuta voglia di riascoltare "Bad Guy": alza il volume e fai partire il video qui sotto!

ph: getty images