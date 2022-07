Bradley Cooper: Huma Abedin è la sua nuova fiamma?

A farli conoscere sarebbe stata Anna Wintour

Bradley Cooper non è più single? Sembra che l’attore e regista di A Star Is Born abbia una nuova fiamma. Di chi si tratta?

Secondo quanto riporta Page Six, la sezione di gossip del New York Times, Bradley Cooper si starebbe vedendo da alcuni mesi con Huma Abedin, una collaboratrice politica che è stata vicepresidente della campagna 2016 di Hillary Clinton per la presidenza degli Stati Uniti, ed è l’ex moglie del politico caduto in disgrazia Anthony Weiner.

Secondo una fonte del giornale, il 47enne Bradley Cooper e la 46enne Huma Abedin sono stati presentati dalla direttrice di Vogue Anna Wintour, che è molto legata ad entrambi: “Anna ha sicuramente fatto da Cupido. È la migliore amica di Bradley e adora Huma”.

Un altro insider di Hollywood conferma che “Bradley esce tranquillamente con Huma da alcuni mesi ormai, e stanno mantenendo la loro relazione molto tranquilla. Bradley ha rotto con Dianna Agron e ha iniziato a frequentare Huma”.

La notizia della presunta relazione di Bradley Cooper con Dianna Agron, nota per il ruolo di Quinn Fabray nella serie Glee, è uscita soltanto ora, in contemporanea con quella di Huma Abedin, e non è chiaro per quanto tempo si siano frequentati.

La fonte di Page Six aggiunge che Huma Abedin “ha detto ad alcuni amici” di avere un “uomo nuovo... ma non ha detto chi fosse” e sostiene che i due “sono perfetti l'uno per l'altro. Sono entrambi interessati al potere, alla politica e agli affari umani”.

Sembra inoltre che Bradley e Huma siano arrivati insieme all’ultimo Met Gala, ma si sono poi separati sul red carpet.

Proprio come la Abedin, anche Cooper ha alle spalle un matrimonio finito: è stato infatti sposato con l’attrice Jennifer Esposito dal 2006 al 2007. Ha inoltre avuto delle relazioni con Renée Zellweger, Zoe Saldana, Suki Waterhouse e Irina Shayk, con cui ha rotto nel 2019 e con cui ha avuto una figlia, Lea De Seine Shayk Cooper.

Gli sono stati inoltre attribuiti flirt con diverse altre celebrità, tra cui Cameron Diaz, Denise Richards, Olivia Wilde, Jennifer Lopez e più di recente Lady Gaga, che secondo alcuni avrebbe contribuito al suo breakup con Irina Shayk.

Adesso, oltre che per la sua adorata figlia, il cuore di Bradley batte per Huma?

ph: getty images