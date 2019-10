Bradley Cooper ha portato la figlia Lea al suo primo evento pubblico ed è adorabile

<3

Bradley Cooper ti presenta qualcuno di molto speciale: la figlia Lea De Seine!

La bimba ha due anni e il papà l'ha portata con sé al Mark Twain Prize for American Humor a New York, ed ecco così le prime foto della piccola che non potrebbe essere più adorabile.

L'attore ha partecipato all'evento per sostenere Dave Chappelle, che ha recitato con lui in "A Star is Born" e che ha ricevuto un premio durante la serata.

Lea De Seine è nata dalla relazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk, che sono stati insieme per quattro anni e si erano lasciati all'inizio della scorsa estate.

La modella aveva scelto il nome Lea come tributo alla nonna paterna, che si chiamava Galina ed era soprannominata con quell'abbreviativo. De Seine è invece riferito al fiume parigino, la Senna (Seine in francese). La bimba porta entrambi i cognomi Cooper e Shayk.

