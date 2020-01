Brad Pitt che indossa una targhetta col suo nome a un evento degli Oscar è l’umiltà in persona

Poco importa che sia uno degli attori più famosi di sempre

È quasi impossibile che Brad Pitt non venga riconosciuto quando se ne va in giro ed è ancora più impossibile che non venga riconosciuto durante un evento che riguarda il suo lavoro ma l'attore ha appena dimostrato che la fama non gli ha mai fatto montare la testa.

Ha partecipato a un evento che precede gli Oscar 2020 e in cui tutti i candidati si ritrovano per un pranzo. Proprio lì ha sfoggiato una fantastica targhetta con il suo nome, ligio alle regole e di una purezza infinita, visto che ovviamente tutti sapevano chi fosse!

La cosa ha scatenato l'ammirazione dei fan sui social, che hanno sottolineato come tanti altri attori non avevano la targhetta.

Be as humble as Brad Pitt wearing a name tag pic.twitter.com/S6GmjNe1cc — 💧🔥🐨Heather Smith (@HeatherSmithAU) January 29, 2020

Love that Brad Pitt wore a name tag at the Oscars Nomineee Luncheon today. pic.twitter.com/sFiPgRAeHW — Maggie Carlo (@KOCOMaggie) January 28, 2020

Durante l'evento, i nominati dall'Academy quest'anno hanno posato tutti insieme per una foto. Se cerchi proprio Brad Pitt, guarda a destra, mentre non ti aspettare di trovare Joaquin Phoenix, Saoirse Ronan, Adam Driver, Scarlett Johansson e Margot Robbie, grandi assenti nell'immagine:

Tra le altre curiosità successe all'Oscar lunch, Leonardo DiCaprio ha portato suo papà! Li puoi vedere in questo video:

Agli Oscar 2020, Brad Pitt è candidato come Miglior attore non protagonista per "C’era una volta… a Hollywood". Vai qui per leggere la lista completa delle nomination, mentre nel video qui sotto trovi i grandi snobbati dall'Academy:

ph: getty images