Brad Pitt che definisce la sua vita privata “un disastro” è un campione di ironia

L'attore ha scherzato sui gossip che lo vogliono fidanzato con chiunque si faccia vedere in pubblico

Che Brad Pitt sia uno degli attori più affascinanti di sempre non ci sono dubbi, ma adesso preparati a scoprire anche il suo lato ironico.

Il 56enne è stato ospite del podcast "WTF with Marc Maron" insieme a Leonardo DiCaprio, sua co-star in "C'era una volta a Hollywood".

L'intervistatore ha chiesto loro in quale momento delle carriere hanno capito di aver fatto il grande salto nell'impero di Hollywood. Il primo a rispondere è stato DiCaprio che ha spiegato che dopo aver fatto "un film chiamato Titanic" ha notato dei SUV neri che lo seguivano (probabilmente riferendosi ai paparazzi).

Poi ha aggiunto che adesso non succede più così spesso che lo seguano, al che Brad Pitt ha esclamato sorpreso: "Non succede?!".

"Sono un po' contrariato" ha aggiunto. E poi, scherzando: "È che io sono tipo, foraggio per i magazine trash. Probabilmente a causa della mia vita privata disastrosa".

Qualche giorno fa, Brad Pitt ha vinto un Golden Globe come Miglior Attore Non Protagonista per "C'era una volta a Hollywood" e ha fatto un'altra battuta sulla sua vita sentimentale.

"Volevo portare mia mamma ma non ho potuto perché ogni persona a cui sto accanto, dicono che la stia frequentando - ha detto dal palco dell'evento - E questo sarebbe stato molto strano".

LOL

Durante il suo discorso, l'attore ha anche ringraziato Leonardo DiCaprio usando un soprannome che non avevamo mai sentito prima e ha detto la sua sul famoso dibattito riguardante la porta di "Titanic": vai qui per recuperare questi momenti!

ph: getty images