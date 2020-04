Blue Ivy dimostra perché lavarsi le mani è importante, in un adorabile video

L'esperimento fai da te della figlia di Beyoncé e Jay-Z

Blue Ivy si è data agli esperimenti scientifici per ingannare la noia del #IoRestoACasa e per ricordare a tutti quanto è importante lavarsi le mani.

"Annuncio di servizio pubblico da parte di Blue - ha scritto la nonna Tina Knowles-Lawson pubblicando il video della piccola, che ha 8 anni - La mia brillante nipote Blue ha fatto questo esperimento per mostrarvi come lavarsi le mani aiuti a combattere il virus".

Nella clip, si vede la figlia di Beyoncé e Jay-Z rimboccarsi le maniche in un test fai da te: ha usato del pepe per illustrare come reagisce quando viene a contatto con acqua e sapone.

"Ciao a tutti - si sente dire con un'adorabile vocina - Visto che siamo bloccati a casa, ho fatto questo piccolo esperimento fai da te che potete fare anche voi a casa". Ecco il video:

Nel frattempo, mamma Beyoncé ha fatto un'apparizione a sorpresa durante One World Together At Home, l'evento prodotto da prodotto da Global Citizen e realizzato in collaborazione con Lady Gaga.

Tantissime le star che hanno partecipato oltre a Queen B, tra cui Billie Eilish, Lizzo, Taylor Swift, Camila Cabello, Shawn Mendes, Sam Smith, John Legend, Elton John.

Puoi vedere One World Together At Home lunedì 20 aprile alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

#TogetherAtHome va in onda oggi, lunedì 20 aprile, anche su MTV Music (Sky 704) alle ore 21:00, su VH1 (67 del DTT e canale 22 su Tivusat) alle ore 18:00, su Comedy Central (Sky 128) a mezzanotte.

ph: getty images