Billie Eilish ha un potente messaggio sulla salute mentale da darti

La star ne ha parlato nell'ambito di una campagna di prevenzione

Billie Eilish non usa la sua voce solo per incantarci con le sue canzoni ma anche per lanciare messaggi importantissimi.

La 17enne è protagonista di un video nell'ambito di una campagna sulla salute mentale: "Sto ancora cercando di imparare per assicurarmi di restare okay" si sente dire nella clip.

Poi ha incoraggiato i fan a chiedere una mano: "Domandare aiuto non ti rende debole. Dovresti poter chiedere aiuto a chiunque. E tutti sono in dovere di aiutare qualcuno che ne ha bisogno".

Ma cosa fare nel concreto per aiutare qualcuno che sta lottando per la sua salute mentale? Ecco il consiglio di Billie Eilish: "Inizia quella conversazione, senza bisogno di essere super serio da subito. Puoi dire: 'Come ti senti? Sei okay?'".

"La cosa principale che sto cercando di dire è che devi tenere le orecchie aperte e devi ascoltare. Io ci sto provando, ovviamente non sono una terapista professionista. Non so cosa sto facendo per la metà delle volte ma ci sono passata".

"Per me, aver avuto delle persone che mi hanno mandato un messaggio quando ne avevo bisogno, per dirmi che mi vogliono bene e che mi pensano, ha significato davvero tanto".

ph: ufficio stampa