Billie Eilish ha un importante consiglio da tenere a mente quando vai a un concerto

"Guardatemi negli occhi"

Non c'è niente di male a scattare qualche foto o a girare qualche filmato durante un concerto per condividerli con i tuoi amici e follower, ma l'importante è non esagerare per non perderti quel momento speciale che stai vivendo IRL.

È un concetto che Billie Eilish ha voluto ricordare ai suoi fan durante l'esibizione al Glastonbury Festival 2019, spiegando l'importanza di godersi il presente, perché una volta passato resterà appunto nel passato.



"Tutto quello che vi chiedo è che tutti proviamo a vivere il momento - ha detto l'artista di "Bad Guy" - la maggior parte delle volte direi: 'Mettete via il cellulare'. Ma se volete filmare va bene, solo mettete il telefono di fianco alla vostra faccia e guardatemi negli occhi".

"Siate qui perché questo è l'unico momento che abbiamo per essere in questo momento e non saremo mai più qui, in questo secondo, in questo giorno, a questa età".

La BBC ha ripreso il discorso di Billie Eilish, che puoi vedere in questo video:

"If you're happy as hell, I want you to live in that feeling..." 🖤



Billie Eilish non è la prima cantante a chiedere ai fan di non usare il cellulare o di usarlo con moderazione durante i concerti.

Anche Childish Gambino e Bob Dylan fanno parte del team degli artisti che vorrebbero che i fan lasciassero il telefono in tasca.

ph: getty images