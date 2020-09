Billie Eilish ha spiegato perché tiene le sue relazioni sentimentali private

Ci sono più motivi

Non ti aspettare di sentire Billie Eilish parlare della sua vita sentimentale, perché ha tutta l'intenzione di non renderla mai pubblica.

"Sicuramente voglio tenere le mie relazioni private - ha detto a Capital Breakfast - Ho avuto delle relazioni e le ho tenute private. E mi pento, in quelle che ho avuto, di aver lasciato intravedere al mondo anche una piccolissima parte".

Visualizza questo post su Instagram can’t you hear me? Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 3 Ago 2020 alle ore 11:19 PDT

Ci sono alcuni motivi se la 18enne non vuole condividere i suoi affari di cuore. Il primo è che non si sa mai come una storia andrà a finire: "Penso alle persone che hanno reso pubbliche le loro relazioni e poi si sono lasciate. Quindi mi dico: 'E se qualcosa va male?'".

Il secondo è che non vuole avere pareri dagli altri, che puntualmente arriverebbero se finisse sui titoli di gossip: "È proprio qualcosa a cui non sono interessata".

C'è anche una terza ragione che risiede nelle scottature prese in passato. Billie Eilish ha raccontato che le sono successe "cose terribili" nella sua vita amorosa.

"Il mio cuore si è spezzato, di sicuro. Le persone mi hanno fatto cose terribili. Ho attraversato cose terribili" ha aggiunto parlando con GQ.

Soprattutto quando si tratta di personaggi famosi, scatta sempre la curiosità di scoprire di più su chi frequentano o chi hanno frequentato. Ma la richiesta di privacy di Billie Eilish è tutta da rispettare e in fondo ascoltare la sua musica è già più che abbastanza!

ph: getty images