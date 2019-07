Billie Eilish ha rivelato chi sono i suoi idoli musicali: “Senza di loro, non sarei io”

Non solo Justin Bieber

Billie Eilish si è prestata al gioco del canale YouTube Pitchfork, che le ha chiesto di decidere se alcune cose o persone fossero sottovalutate o sopravvalutate.

Quando le è stato domandato cosa pensasse di Avril Lavigne, la cantante ha detto che secondo lei viene sottovalutata e ha espresso tutto il suo amore per la collega.

La 17enne ha spiegato di essere cresciuta ascoltando la star di "Head Above Water": "Avril era tutto per me, amo Avril. Ho solo amore per lei, nient'altro, solo amore".

"Non ci sono quasi artisti come lei - ha aggiunto, citando altri suoi idoli musicali - Lei, Tyler, Childish Gambino, Justin Bieber e Lana Del Rey".

"Mi hanno reso chi sono, senza non sarei io".

Billie Eilish ha anche raccontato entusiasta che Avril Lavigne ogni tanto le manda dei messaggi: "Avril ha il mio numero di telefono e ogni tanto mi scrive, è così figo. Mi scrive: "Hey babe, sono Avril". E io: 'Oh mio Dio'".

Guarda tu stesso, dal minuto 9:35:

Se Avril Lavigne le scrive messaggi, Billie Eilish aveva potuto incontrare un suo mito musicale di persona: era diventato virale il momento in cui lei e Justin Bieber si abbracciavano al Coachella 2019.

Schiaccia play qui sotto per riascoltare la mitica "Complicated" di Avril Lavigne, siamo sicuri che Billie apprezzerebbe un sacco!

ph: getty images