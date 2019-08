Billie Eilish ha parlato dell’inizio della sua carriera e questo aneddoto dimostra quanto sia forte

Go Billie!

Billie Eilish è una tipa tosta, che ha chiaro quello che vuole sin da quando aveva 13 anni.

La cantante è stata intervistata da Pharrell Williams sulle pagine di V Magazine (guarda qui la cover in cui indossa un abito da sposa) dove ha ricordato un episodio che risale all'inizio della sua carriera e che ti ispirerà per quanto è determinata.

"Mi ricordo la prima volta che ho avuto un meeting con un'etichetta o dei manager, avevo 13 anni - ha raccontato Billie Eilish, che oggi ha 17 anni - Penso che le uniche persone che non mi hanno guardato come se stessi per avere una carriera orribile, sono le stesse con cui ho finito per lavorare".

"Tutti dicevano: 'Oh, hai 13 anni, ti sfrutteranno' e cose così. E io pensavo: 'Siete voi le persone che mi sfrutterebbero nella situazione che state descrivendo'. Sono stata fortunata e sono grata di avere l'esperienza che ho avuto con la mia etichetta e con il mio team perché non hanno mai cercato di spingermi in una diversa direzione, una in cui non volevo andare".

E ha concluso con una frase power: "Penso che sia perché sono il tipo di persona che sa cosa vuole e se non è quello che voglio, allora non lo faccio".

Go Billie Eilish!

Billie Eilish ha ottenuto ben 9 nomination agli MTV Video Music Awards 2019! Guarda qui la lista con tutte le star candidate.

ph. getty images