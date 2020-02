Billie Eilish ha chiesto agli YouTuber di smettere di imitarla

"Mi fate fare brutta figura"

Se hai recentemente sentito dire che Billie Eilish è stata scortese nei confronti dei fan, non si trattava di lei.

Sono infatti spuntati su YouTube dei video in cui diversi creator fanno finta di essere la cantante, tirando degli scherzi a chi crede che si tratti proprio di lei e finendo quindi per deludere i fan della 18enne.

La vincitrice Grammy Awards ha notato questo trend e no, non le è piaciuto per niente. Ha quindi mandato un messaggio nelle Instagram Stories: "Per favore, smettete di fare questo schifo. Non è sicuro per voi ed è cattivo per le persone che non sanno cosa succede... mi fate fare brutta figura".

Ha allegato uno screenshot in cui si vedono alcuni video intitolati ad esempio: "Ho incontrato Billie Eilish al centro commerciale ed stata maleducata" o "Vestito da Billie Eilish, per uno scherzo in pubblico".

Poi ha alleggerito i toni, ironizzando sul fatto che uno di questi imitatori indossava dei calzini grigiastri che lei non avrebbe mai messo: "È molto irrispettoso che usciate dicendo di essere me indossando questi".

Puoi vedere queste Stories nel post qui sotto:

Di Billie Eilish ce n'è una sola (e si esibirà agli Oscar 2020)!

ph: getty images