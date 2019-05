Beyoncé e la BFF Kelly Rowland hanno passato una serata tra ragazze al concerto di Janet Jackson

Hanno cantato e ballato per tutto il tempo

Di solito è lei che sale sul palco e ci regala delle performance da brividi, ma ogni tanto capita che Beyoncé vada a un concerto non per esibirsi, ma per goderselo tra il pubblico come tutti i comuni mortali.

Queen B è stata avvistata mentre cantava e ballava durante uno degli show della residency di Janet Jackson, che è di casa al Park Theater dell'hotel MGM a Las Vegas.

Con lei c'era l'inseparabile BFF ed ex collega delle Destiny's Child Kelly Rowland. In questi video postati da un fan account, puoi vederle mentre si muovono a tempo sulla hit del 1986 "What Have You Done For Me Lately".

Beyoncé dancing at @JanetJackson's concert in Las Vegas — May 25th. 💖#MetamorphosisVegas pic.twitter.com/006Ha57suk — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) 26 maggio 2019

Beyoncé & Kelly Rowland dancing at @JanetJackson's concert in Las Vegas — May 25th. 💖#MetamorphosisVegas pic.twitter.com/7rvTMhHcJk — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) 26 maggio 2019

In un altro video, Beyoncé ha dimostrato di sapere a memoria "Rhythm Nation", cantandola dall'inizio alla fine.

Qui invece puoi dare uno sguardo al look da concerto di Beyoncé: una camicia bianca scollata e una gonna verde scintillante che faceva pendant con la borsa. Sempre super!

ph: getty images