Best of 2021: i breakup famosi di quest’anno

Ecco chi si è lasciato negli ultimi 365 giorni

Con l'anno che si sta per chiudere, è tempo di Best of 2021!

Ecco un recap dal mondo del gossip, con le coppie famose scoppiate negli ultimi 365 giorni. Camila Cabello e Shawn Mendes ad esempio, che si sono lasciati dopo due anni d'amore. Anche un'altra coppia di artisti ha messo fine alla relazione: Elodie e Marracash.

I diretti interessati non lo hanno confermato, ma si vocifera che Gigi Hadid e Zayn Malik non siano più una coppia.

Kim Kardashian ha invece personalmente spiegato le ragioni dietro al divorzio da Kanye West, mentre il breakup tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez ha portato a un ritorno di fiamma che nessuno aveva visto arrivare: quello di JLo con Ben Affleck.

Schiaccia play sul video per saperne di più sui breakup famosi del 2021: