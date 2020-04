Benji & Fede: l’uscita del libro “Naked” rimandata al 5 maggio

Il libro in cui svelano i retroscena dietro al loro successo

La nuova data da segnarsi per leggere il nuovo libro di Benji & Fede è il 5 maggio

Edito da Mondadori Electa, si intitola "Naked" e promette di essere un "libro rivelazione" in cui Federico Rossi e Benjamin Mascolo sveleranno tutti i retroscena dietro al successo del duo.

L'uscita del libro era inizialmente prevista per marzo ma è stata posticipata a maggio a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Puoi già ordinare "Naked" sulle piattaforme digitali.

Anche il concerto di Benji & Fede inizialmente in programma il 3 maggio all'Arena di Verona è stato rinviato, in seguito delle disposizioni delle Autorità per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e in questo caso a data da destinarsi.

ph: ufficio stampa