Bella Thorne e Benji Mascolo si stanno per riabbracciare dopo 5 mesi

"Sono così felice che voglio piangere"

Ci sono coppie che l'emergenza sanitaria ha costretto a stare separate per molto tempo e un esempio famoso è quello di Bella Thorne e Benjamin Mascolo.

Come sai, lei è californiana e lui italiano perciò un oceano si è messo tra loro per ben cinque mesi. Ma proprio oggi è arrivato il momento di riabbracciarsi ed entrambi hanno fatto sapere ai fan quanto non vedano l'ora di essere ancora insieme di persona.

"Dopo cinque mesi, vedrò il mio ragazzo lunedì - ha scritto l'attrice pubblicando due foto dell'artista su Instagram - Sono così felice che voglio piangere".

Il 27enne ha invece commentato alcune immagini di Bella Thorne in bikini: "Non posso credere che ti vedrò finalmente. Comunque sei stupenda".

Visualizza questo post su Instagram ☁️☁️☁️ Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 4 Lug 2020 alle ore 11:01 PDT

In questi mesi, non hanno mai smesso di mandarsi dolci messaggi sui social. Per il compleanno di Benji, festeggiato lo scorso 20 gugno, Bella ha pubblicato una slideshow di foto romanticissime e ha aggiunto la didascalia: "Sono così innamorata di te, è troppo".

Intanto lui ha sostenuto l'ultimo lavoro dell'attrice, ovvero il film Infamous: "Sono così fiero di te, sei una superstar".

ph: getty images