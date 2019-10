Bella Hadid ha passato il compleanno tra un riavvicinamento con The Weeknd e un pomeriggio artistico

Ecco come ha festeggiato

Chi ha detto che una top model 23enne non possa divertirsi con dei giochi per bambini?

Bella Hadid ha compiuto proprio 23 anni lo scorso 9 ottobre e ha festeggiato a Color Me Mine, un negozio di New York dove si pittura la ceramica e che di solito organizza party per bimbi tra i 3 e i 12 anni, che ancora stanno imparando a usare i colori.

Presente la famiglia della modella: la sorella Gigi, la mamma Yolanda e il fratello Anwar. Quest'ultimo ha portato anche la fidanzata Dua Lipa.

In una foto che trovi nella slideshow qui sotto, Gigi Hadid ha rivelato che le feste al Color Me Mine sono una tradizione di famiglia: "Sin dal '95" ha scritto, riferendosi al suo anno di nascita.

La festa è continuata con un brunch da Sadelle's che includeva una torta a forma di pizza (mandata da Alexander Wang), cupcake, palloncini e cappellini colorati per tutti.

A un certo punto, Bella Hadid avrebbe ricevuto un messaggio di auguri da parte dell'ex The Weeknd (tra loro è finita lo scorso agosto): "The Weeknd ha contattato Bella durante la giornata per dirle buon compleanno" ha detto una fonte di E! News.

View this post on Instagram HAPPY BIRTHDAY BABY🖤🖤🖤🖤🖤🖤 A post shared by 🦋 (@bellahadid) on Feb 16, 2019 at 11:48am PST

L'insider ha aggiunto che si sarebbero poi visti durante la serata, in cui la modella ha continuato a festeggiare al Miss Lily di New York. Lei avrebbe lasciato per qualche momento il locale per andare a parlare con The Weeknd che l'aspettava in macchina.

Che il compleanno abbia portato anche un ritorno di fiamma?

Intanto vai qui per vedere meglio il look che Bella Hadid ha indossato per il suo compleanno.

