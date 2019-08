Bella Hadid e The Weeknd si sarebbero lasciati di nuovo

Erano tornati insieme lo scorso anno

Per la seconda volta, Bella Hadid e The Weeknd avrebbero chiuso la loro relazione.

A poco più di un anno da quando erano tornati insieme, le strade della modella e del cantante si sarebbero divise a causa dei tanti impegni di lavoro.

Secondo una fonte di E! News, infatti, la distanza avrebbe fatto partire la crisi di coppia: "Sono in posti differenti al momento, sia fisicamente che mentalmente".

"Bella si sta preparando per le fashion week e Abel sta lavorando sulla sua musica e sul suo debutto come attore" (The Weeknd avrebbe un ruolo nel nuovo film di Adam Sandler).

Stare spesso lontani avrebbe portato nuvole di incomprensione: "Litigano molto spesso recentemente. Non passano del tempo di qualità insieme da mesi".

Ma questa non sarebbe la fine definitiva, perché l'insider ha aggiunto che prima o poi torneranno a essere una coppia: "Sperano di tornare insieme a un certo punto, ma adesso si stanno concentrando su se stessi e sui loro progetti".

L'amore tra Bella Hadid e The Weeknd era nato al Coachella nel 2015. A dicembre dell'anno dopo si erano lasciati.

Poi il ritorno di fiamma nel 2018. Sarebbero andati a convivere lo scorso ottobre.

ph: getty images