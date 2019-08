Bella Hadid e The Weeknd protagonisti di uno scomodo incontro tra ex fidanzati

Oh oh

Chiedilo ai protagonisti di Ex On The Beach Italia quanto può essere imbarazzante un incontro tra ex o, per maggiori informazioni, rivolgersi a Bella Hadid e The Weeknd.

La modella e il cantante si sono appena lasciati per la terza volta dal 2105 a questa parte e, siccome quando non vuoi incontrare qualcuno finisci per ritrovartelo davanti, ecco che si sarebbero incrociati in un club dove suonava Mark Ronson.

La 22enne si sarebbe trovata già nel locale con alcune amiche quando è arrivato l'ex: "Bella era già dentro quando lui si è presentato" ha raccontato una fonte di E! News.

E, dopo averlo visto, avrebbe deciso di cambiare aria: "Neanche 10 minuti dopo l'arrivo di The Weeknd, Bella se ne è andata con un'amica".

"Non sembrava più così felice come invece era quando è arrivata nel locale" ha aggiunto l'insider.

Qualcun altro sarebbe invece andato incontro a The Weeknd, ovvero il fratello di Bella e fidanzato di Dua Lipa, Anwar Hadid: "Gli ha detto tutto quello che pensava su come sono andate le cose tra lui e la sorella e ha tirato fuori delle verità scomode. Ma Abel non si è trattenuto e ha lottato per dare la sua versione" ha raccontato una persona presente nel locale.

Non è la prima volta che Bella Hadid e The Weekend sono protagonisti di un incontro tra ex: epico era stato quello sulla passerella di Victoria's Secret la prima volta che si erano lasciati. E ancora al Met Gala 2017, quando lei era arrivata sola mentre lui con Selena Gomez.

Nel video, ti raccontiamo la storia d'amore della modella e del cantante dall'inizio all'ultimo breakup:

ph: getty images