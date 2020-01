Barbara Palvin e Dylan Sprouse protagonisti di un bacio da film a Milano

Sono in Italia per la settimana della moda uomo

Barbara Palvin e Dylan Sprouse hanno portato il loro amore in Italia: si trovano a Milano, dove stanno partecipando a diversi eventi della settimana Moda Uomo Autunno Inverno 2020/2021.

Stupendi come sempre, erano tra gli ospiti della sfilata di Dsquared2 e nel backstage ci hanno regalato un bacio da film. Sì, una foto che ci starebbe benissimo come locandina di una pellicola rosa, guarda tu stesso:

Embed from Getty Images

Poi un altro scatto super sexy:

Embed from Getty Images

Sono stati anche alla sfilata di Prada, con tanto di bagno di folla tra i fan che li aspettavano:

Embed from Getty Images

E infine, sempre stilosi come solo Barbara Palvin e Dylan Sprouse potrebbero essere, eccoli allo show di Fendi.

Embed from Getty Images

Erano seduti in prima fila, vicino a Cody Simpson, cantante australiano e attuale fidanzato di Miley Cyrus.

Embed from Getty Images

Grazie alla Milano Moda Uomo per aver portato Barbara Palvin e Dylan Sprouse in Italia: non ci stanchiamo mai dei loro couple goal!

ph: getty images