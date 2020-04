I Backstreet Boys hanno festeggiato il loro 27esimo anniversario con una nostalgica foto ricordo

Targata 1993

Sono passati ben 27 anni da quando si formarono i Backstreet Boys, diventando una delle boy band più famose al mondo.

Nick Carter, Brian Littrell, Kevin Richardson, A.J. McLean e Howie Dorough non potevano non celebrare l'anniversario e lo hanno fatto con una foto che risale al 1993.

"Eravamo così giovani, insieme per la prima volta come gruppo - hanno scritto nella didascalia - Non vi conoscevamo ancora, ognuno di voi era solo un sogno per noi. Speravamo che sentiste la nostra musica".

Il successo non ha tardato: "Poi siete arrivati, a dozzine, a centinaia, a migliaia... milioni?! Dire che è stato un sogno per noi non è abbastanza. Sappiamo di essere qui grazie a voi. Eravate il nostro piccolo sogno e ora siete la nostra realtà. Siamo grati per quello che ognuno di voi ci ha dato e per quello che ci aspetta... finché ci sarà la musica".

Oggi Nick ha 40 anni, Brian ne ha 45, Kevin 48, A. J. 42 e Howie 46 anni. Eccoli in una foto recente:

Embed from Getty Images

Nelle scorse settimane, i Backstreet Boys ci hanno ricordato quanto è importante seguire #IoRestoACasa e mantenere l'isolamento sociale con una magica reunion virtuale, che ha fatto sognare tantissimi nostalgici degli anni '90.

Vai QUI per rivedere la memorabile versione di "I Want It That Way" che ci hanno regalato.

ph: ufficio stampa