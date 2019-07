Baby Archie: le foto dal battesimo del figlio del principe Harry e di Meghan Markle

<3

Baby Archie è stato battezzato lo scorso sabato e per l'occasione dalla casa reale inglese sono arrivate nuove foto del primogenito del principe Harry e di Meghan Markle.

La Duchessa era splendida in un abito bianco firmato Dior, mentre il piccolo ha indossato la replica della tunica ufficiale che tutti i Royal Babies hanno messo per ricevere il sacramento.

Nonostante l'evento sia stato privato per scelta dei genitori, Harry e Meghan hanno comunque deciso di condividere due immagini con il pubblico.

La prima è la classica foto di rito con il resto della Royal Family, tranne la regina Elisabetta e il marito che non hanno partecipato per impegni presi in precedenza. C'erano invece il principe Carlo e la moglie Camilla, il principe William e Kate Middleton e la mamma di Meghan Markle, Doria Ragland.

Embed from Getty Images

Harry non ha dimenticato di fare un tributo a Lady Diana, invitando nel ritratto di famiglia le sorelle della madre: Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale.

Anche Kate Middleton ha fatto un tributo a Lady D, indossando gli stessi orecchini di perle che mise Diana al battesimo di Harry.

La seconda immagine, in bianco e nero, è un dolcissimo ritratto della famigliola del Sussex: Harry, Meghan e Archie.

Embed from Getty Images

Hai letto che il principe Harry e Meghan Markle faranno il primo viaggio ufficiale con Baby Archie in Africa?

ph: getty images