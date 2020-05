Baby Archie compie un anno: festeggia con le immagini più belle del figlio di Harry e Meghan

Auguri!

Era il 6 maggio 2019 e Harry e Meghan Markle annunciavano la nascita del loro primogenito: oggi dunque è il momento di festeggiare il primo compleanno di Archie!

I Sussex si trovano in questo momento a Los Angeles e, secondo i tabloid inglesi, avrebbero ordinato una torta "organica e senza zuccheri" per il piccolo. Poi avrebbero in programma un tuffo nella piscina di casa e una videochiamata con i cuginetti: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, figli di Kate e William.

L'esperta della Royal Family Katie Nicholl ha aggiunto che anche la regina Elisabetta II farà gli auguri ad Archie, raggiungendolo virtualmente con Zoom.

Intanto noi festeggiamo con le immagini più belle del piccolo, che dimostrano quanto somigli sempre più a papà Harry! Fai partire il video:

ph: getty images