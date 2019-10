Avril Lavigne ha aiutato suo cugino a fare la proposta di matrimonio durante un concerto

Nella sua terra natale, il Canada

L'ultimo concerto è stato particolarmente speciale per Avril Lavigne.

Il suo "The Head Above Water Tour" ha fatto tappa a Toronto, per quello che è stato il primo show nella sua terra natale, il Canada, dopo l'assenza dalle scene lunga cinque anni e durante i quali ha combattuto per la sua salute dopo aver contratto il morbo di Lyme.

Tanti membri della sua famiglia erano tra il pubblico e a un certo punto la cantante ha chiamato sul palco suo cugino Bernie. Sì, per aiutarlo a fare la proposta di matrimonio alla fidanzata!

"Sono qui per una ragione" ha detto Bernie, prima di inginocchiarsi. La ragazza ha risposto di sì e Avril Lavigne le ha dato un abbraccio esclamando: "Ha detto sì! Benvenuta in famiglia". Guarda tu stesso come è andata:

Le sorprese della serata non sono finite qui, perché c'era anche uno special guest: Michael Clifford dei 5SOS che ha suonato con l'artista "Sk8er Boi".

Un concerto davvero indimenticabile!

ph: getty images