Avril Lavigne era al diciottesimo di Billie Eilish e ha raccontato com’era andato

Avril è una degli idoli musicali di Billie

Se sei un fan di Billie Eilish, sicuramente sai che uno dei suoi miti musicali è Avril Lavigne.

Si erano conosciute di persona la prima volta la scorsa estate quando la 35enne era andata a vedere un'esibizione della cantante di "everything i wanted", che poi aveva postato una foto con la sua idola e aggiunto una didascalia che diceva tutto: "Grazie per avermi reso chi sono".



Visualizza questo post su Instagram THANK YOU FOR MAKING ME WHAT I AM Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 12 Lug 2019 alle ore 1:12 PDT

Quello che ancora non sapevamo, è che Avril ha partecipato alla festa dei 18 anni di Billie, compiuti lo scorso 18 dicembre!

La canadese lo ha svelato in un'intervista su E! News: "Mi ha invitato al suo diciottesimo ed è stato divertente!"

Lo stile del party è stato proprio quello che ti aspetteresti da Billie, qualcosa di intimo e genuino: "Sua mamma ha fatto una torta ed è stata una cosa molto dolce - ha raccontato l'artista - C'erano semplicemente una pignatta e dei giochi, un piccolo gruppo di amici e familiari. Videogiochi arcade e altre cose".

Avril Lavigne ha aggiunto un sacco di complimenti per Billie Eilish: "È super dolce e ha detto un sacco di cose gentili su di me nelle interviste, che ascoltava la mia musica crescendo, quindi è stato davvero bello conoscerla. È meravigliosa, è super talentuosa, è un tesoro. La amo!".

Durante la stessa intervista, la cantante ha ricordato di aver inciso una nuova versione di "Warrior", cambiando il titolo in "We Are Warriors". Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Project Hope, organizzazione che lavora in prima linea nell'emergenza coronavirus.

Vai QUI per saperne di più sull'iniziativa.

ph: getty images