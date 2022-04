Avril Lavigne e Mod Sun si sposano: la romantica proposta a Parigi

Nozze pop punk in arrivo

Il matrimonio più pop punk dell'anno sarà sicuramente il loro. Avril Lavigne e Mod Sun hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale e prossimamente convoleranno a nozze.

La grande proposta è arrivata nella città più romantica del mondo: Parigi. Mod Sun, il cui vero nome è Derek Ryan Smith, ha chiesto la mano ad Avril Lavigne sotto la Torre Eiffel.

La proposta è stata fatta lo scorso 27 marzo, ma i due cantanti e musicisti hanno deciso di condividere la notizia soltanto nelle scorse ore. Su Instagram, Avril ha pubblicato le foto del momento della proposta e dei loro anelli, accompagnata da queste parole in francese: “Oui! Je t’aime pour toujours”, ovvero: “Sì! Ti amerò per sempre”.

I loro anelli di fidanzamento sono una creazione della celebre gioielleria XIV Karats di Beverly Hills. La scelta del diamante a forma di cuore è un omaggio al loro primo incontro, come ha spiegato la Lavigne al magazine People: "Il giorno in cui ci siamo incontrati avevamo degli anelli a forma di cuore abbinati. Da allora li abbiamo indossati tutti i giorni”.

Avril ha rivelato che lei e Mod Sun si sono conosciuti durante una sessione di scrittura di canzoni dopo che lei aveva appena terminato una relazione, e si sono subito trovati in sintonia. Nel febbraio del 2021 sono stati avvistati per la prima volta insieme in pubblico e a San Valentino hanno confermato la loro relazione.

Mod Sun sul suo Instagram ha scritto: “Il giorno in cui ti ho conosciuta ho capito subito che eri quella giusta. Insieme per sempre finché i nostri giorni non saranno finiti. Ho fatto un sogno in cui ti ho fatto la proposta a Parigi. Ho tirato fuori un anello e ti ho chiesto di indossarlo. Ero in ginocchio mentre ti guardavo negli occhi. Sei troppo bella per essere descritta dalle mie parole. Ti ho preso la mano e ho preso un ultimo respiro... Ho detto: "Mi vuoi sposare?" e hai detto: “Sì”. Ti amo Avril”.

Insieme hanno collaborato alla canzone “Flames”, contenuta sull'album di Mod Sun “Internet Killed the Rockstar” e lui figura tra i produttori dell'ultimo album di Avril, “Love Sux”, uscito lo scorso 25 febbraio.

Avril Lavigne ha alle spalle due matrimoni finiti con altri due cantanti: Deryck Whibley dei Sum 41, con cui è stata sposata dal 2006 al 2010, e Chad Kroeger dei Nickelback, dal 2013 al 2015. Mod Sun in passato ha invece avuto una tormentata storia d'amore con l'attrice Bella Thorne.

Congratulazioni ai due promessi sposi!

ph: getty images