Audrina Patridge di The Hills New Beginnings ha un nuovo ragazzo

Si tratta dell'attore Josh Henderson

C'è una novità in casa The Hills: New Beginnings: Audrina Patridge non è più single.

Finalmente si è concretizzato l'infinito flirt con Justin Bobby? No, il nuovo ragazzo della 34enne non fa parte del cast del mitico reboot dello show ma si chiama Josh Henderson.

Josh ha 37 anni e fa l'attore: lo potresti avere visto per esempio in "Step Up" o nelle serie "Desperate Housewives" e "Dallas".

La relazione per ora sarebbe molto casual: "Non è una cosa seria al momento - ha detto una fonte di People - Ma si conoscono da anni".

Audrina Patridge e Josh Henderson fanno parte dello stesso giro a Los Angeles e si sono incrociati a tanti eventi nel corso del tempo.

Lo scorso anno, la star di The Hills aveva divorziato da Corey Bohan, dopo soli dieci mesi di matrimonio. Avevano avuto una figlia insieme, Kirra Max, che ha tre anni.

Audrina aveva parlato della separazione nel primo episodio di The Hills: New Beginnings (che puoi rivedere completo cliccando qui). I nuovi episodi ti aspettano in onda ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).