Ashley Benson ha portato G-Eazy come +1 al matrimonio di sua sorella

Le cose si fanno serie

Ormai non sono più solo rumors, anzi la relazione tra Ashley Benson e G-Eazy è già abbastanza seria da fare le presentazioni in famiglia.

Shaylene Benson, la sorella maggiore dell'attrice, ha sposato il fidanzato lunga data Adam Swerdlow a Laguna Beach, in California. E in questo grande giorno, Ashley ha portato il rapper come suo accompagnatore.

È stata una cerimonia molto intima, con un ricevimento per sole dieci persone nel locale Selanne Steak Tavern. In una Story, si vede la coppia chiacchierare con la sposa, con la mamma della sposa e con altri invitati:

La scorsa settimana, Ashley Benson e G-Eazy erano stati avvistati mano nella mano.

I primi gossip sulla coppia erano partiti a metà maggio, quando la 30enne e il 31enne erano stati visti insieme la prima volta, pochissimo dopo la notizia della fine della storia durata due anni tra l'attrice e Cara Delevingne.

La modella era intervenuta per difendere la ex, quando alcuni l'avevano attaccata per colpa di questi rumors: "Solo lei ed io sappiamo la verità" aveva scritto.

ph: getty images