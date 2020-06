Ashley Benson e G-Eazy sono stati fotografati mano nella mano

I rumors che vorrebbero che Ashley Benson e G-Eazy siano una coppia potrebbero averci visto giusto.

L'attrice e il rapper sono stati infatti paparazzati da People in un'uscita a Los Angeles, mentre si tenevano per mano.

Entrambi con un look informale, maglietta bianca e shorts per lei e pantaloncini e cappellino da baseball per lui, sono andati a fare un po' di shopping. Puoi vedere la foto qui sul sito di People.

La 30enne e il 31enne erano stati visti insieme la prima volta a metà maggio, pochissimo dopo la notizia della fine della storia durata due anni tra Ashley Benson e Cara Delevingne.

La modella era intervenuta per difendere la ex, quando alcuni l'avevano attaccata per colpa di questi gossip: "Solo lei ed io sappiamo la verità" aveva scritto.

A fine maggio, un altro avvistamento di Ashley e G-Eazy aveva riacceso i rumors.

ph: getty images