Ariana Grande ha visitato la NASA e i fan hanno un’idea precisa di cosa possa essere successo lì

Spaziale!

Complice la data in Texas dello "Sweetener Tour", Ariana Grande ha deciso di fare un salto alla NASA, l'agenzia che si occupa del programma spaziale americano.

La cantante ha condiviso un po' di foto e video sulle Instagram Stories, in cui si vede mentre indossa una tuta spaziale, fluttua nel simulatore di gravità e sale a bordo di un veicolo lunare.

La 25enne ha descritto la visita come "il giorno più cool": "La mia mente sta ancora processando ogni secondo di quello che è successo ma non vedo l'ora di condividere di più. Che esperienza speciale".

Alla NASA l'hanno celebrata in grande stile, scrivendo le parole: "Welcome to Mission Control Ariana Grande" sul grande schermo destinato agli annunci.

Secondo i fan, potrebbe non essere stata una semplice visita: nella tracklist di "Thank U, Next" c'è un brano che si intitola proprio "NASA" e sta circolando la voce che sia passata al centro spaziale per girare il video della canzone.

Quel "non vedo l'ora di condividere di più" sembra sostenere questa tesi: dita incrociate!

Intanto, Ariana Grande ha confermato di stare lavorando a nuova musica e una prossima canzone potrebbe uscire questa estate!

ph: getty images