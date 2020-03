Ariana Grande non starebbe più frequentando Mikey Foster: “Si sono lasciati da un mese”

Il new couple alert era arrivato la scorsa estate

Ariana Grande e Mikey Foster non sarebbero più romanticamente coinvolti.



Si sarebbero infatti lasciati "circa un mese fa", ha rivelato una fonte di UsWeekly.

In realtà non era mai arrivata una conferma vera e propria che stessero insieme: sono amici e collaboratori da anni, lui ha coprodotto le hit "Thank U, Next" e "7 Rings" della cantante e con il suo duo, i Social House, ha aperto lo "Sweetener World Tour".



La scorsa estate, era uscito il featuring "Boyfriend" di Ariana Grande con i Social House e da allora erano partiti i rumors secondo cui era scattata la scintilla tra la 26enne e il 32enne. Nel video, lei e Mikey interpretano due innamorati gelosi.

Tra gli indizi, Mikey Foster aveva postato un dolce tributo in occasione del compleanno dell'artista: "Sei una delle persone più incredibili che l'universo ha da offrire - aveva scritto nella didascalia di una foto di Ari da piccola - spero che quest'anno ti porti la gioia che meriti".

Poi il fratello della star, Frankie, era sembrato confermare il new couple alert in un'intervista, ma subito dopo si era affrettato a smentire attraverso un tweet.

L'ultimo avvistamento di Ariana Grande e Mikey Foster era arrivato lo scorso febbraio, quando erano stati fotografati mentre passeggiavano a braccetto per Disneyland.

