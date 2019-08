Ariana Grande ha sbalordito Katy Perry e Orlando Bloom con questo generoso gesto

Adorerai

Il mondo dello showbiz a volte è molto piccolo e capita che Katy Perry e Orlando Bloom si trovino per caso nello stesso ristorante di Ariana Grande.

Lo ha raccontato la cantante di "Small Talks" in un'intervista con Ellen K Morning Show, rivelando in un simpatico aneddoto in che modo la collega abbia sorpreso piacevolmente lei e il futuro marito.

Come? Pagando il conto!

Ecco cosa ha detto Katy Perry: "Due settimane fa sono andata a mangiare sushi e ho incontrato Ariana Grande. Alla fine del nostro lungo pasto con Orlando e suo figlio, abbiamo finito dopo un'ora e mezza, abbiamo chiesto il conto e ci hanno risposto: 'Ariana Grande se ne è presa cura'".

I due sono impazziti esattamente come avresti fatto tu: "Ci siamo detti: 'Oh mio Dio, questa cosa è così cool!' - ha continuato a raccontare l'artista - E il figlio di Orlando, che ha 8 anni, credo abbia pensato: 'che figata'. Io l'ho già raccontato a tutti i miei amici".

"È stata una mossa da vera boss e un gesto davvero carino. Orlando diceva: 'Cavoli, la rispetto così tanto'. È stata così gentile. Amo le piccole cose come questa".

"I'd rather spoil all my friends with my riches" ("Preferisco viziare tutti i miei amici con le mie ricchezze") canta Ari in "7 Rings" e voilà: ecco la dimostrazione che sa passare dalle parole ai fatti!

Le due cantanti si conoscono da un bel po' di tempo, come puoi vedere da questa foto scattata nel 2013 agli MTV EMA:

Secondo gli ultimi report, Katy avrebbe invitato Taylor Swift al suo matrimonio con Orlando Bloom, dopo la fine della faida sancita dalla partecipazione della prima nel video di Tay Tay "You Need To Calm Down".

A questo punto, ci aspettiamo una partecipazione anche per Ariana Grande!

Ti ricordiamo che Ariana Grande è l'artista ad aver ottenuto più nomination agli MTV VMA 2019, a pari merito con Taylor Swift: vai qui per scoprire tutte le candidature.

