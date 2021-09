Ariana Grande ha rivelato che fa ascoltare le sue nuove canzoni ad alcuni fan prima che escano

"Do davvero valore a ciò che hanno da dire"

Nel mondo ci sono alcuni fortunati Arianators che possono sentire in anteprima la nuova musica della loro idola!

Lo ha raccontato la stessa Ariana Grande nel salotto tv di Kelly Clarkson, con la quale condivide l'esperienza da coach di The Voice Usa.

La collega le ha chiesto se faccia mai ascoltare le sue canzoni inedite a qualcuno, al di là di chi lavora nell'etichetta discografica, e la cantante 28enne ha risposto spiegando quanto sia importante per lei il parere dei suoi fan.

"Ho un paio di amici molto stretti che ho conosciuto su Internet attraverso il fatto che sono miei fan, tipo quattro o cinque anni fa. Siamo diventati molto uniti e con [gli album] Sweetener, Thank U Next e Positions hanno sentito tutto in anticipo. Tutto e anche di più, quello che non c'è stato nei dischi, e mi hanno aiutato a metterli insieme" ha detto Ariana Grande.

"Mi fido completamente di loro perché sono le persone che tengo di più siano toccate dalla mia musica. Ho molto rispetto per il parere dell'etichetta discografica ma allo stesso tempo do davvero valore a ciò che i miei fan hanno da dire".

ph: getty images