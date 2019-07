Ariana Grande ha regalato a Miley Cyrus dei bellissimi fiori per ringraziarla dal profondo del suo cuore

"Ti voglio così tanto bene. All'angelo più tosto del mondo. Grazie dal profondo del mio cuore", così recita il bigliettino che accompagnata gli splendidi fiori regalati da Ariana Grande a Miley Cyrus.

A mostrare al mondo intero il dolce pensiero è stata proprio la cantante di "Wrecking Ball", postando il candido bouquet peonie bianche via Instagram Stories.

Miley and Ariana's friendship is the cutest one out there, so proud of my girls😍😭 pic.twitter.com/8vrV1IK5LV