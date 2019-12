Ariana Grande ha personalmente contattato la sua sosia di TikTok

Il messaggio che le ha mandato è dolcissimo

Ti ricordi della sosia di Ariana Grande su TikTok?

Lo scorso novembre i video di Paige Niemann erano diventati virali proprio grazie alla somiglianza della 15enne con la cantante, e il numero dei suoi follower era aumentato vertiginosamente. Guarda tu stesso quanto è impossibile distinguerla dall'originale:

Visualizza questo post su Instagram You’re what I adore babe 💓 Un post condiviso da Paige Niemann (@paigeniemann) in data: 23 Nov 2019 alle ore 9:07 PST

All'epoca Ari aveva commentato un tweet che ricondivideva uno dei video della ragazza ma adesso c'è di più: l'ha personalmente contattata scrivendole nei DM!

"Sono scioccata che mi abbia notata - ha confessato Paige a Entertainment Tonight - È stato davvero figo. È il mio idolo quindi stavo tremando un po'".

E ha svelato cosa le ha scritto: "Mi ha detto di essere lusingata e mi ha voluto far sapere che sono bella a modo mio. Io l'ho ringraziata per essere così gentile con me e lei ha risposto: 'Sono fiera di te'".

Non è finita qui, perché Ariana Grande le ha dato la possibilità di incontrarla di persona: "Mi ha scritto: 'Fammi sapere se verrai al mio Sweetener Tour, così possiamo scambiarci un abbraccio".

Ariana Grande è ufficialmente la star più dolce di tutti i tempi!

ph: getty images