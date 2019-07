Ariana Grande ha mandato un toccante messaggio dopo aver pianto durante un concerto

Parole molto sagge

Ariana Grande si è aperta su cosa sta passando mentre è in corso lo Sweetener World Tour e sulle cose di cui è grata, in un messaggio via Twitter.

Le parole della cantante sono arrivate dopo un momento toccante successo al concerto di St. Louis lo scorso sabato, in cui la 26enne ha pianto esibendosi su "R.E.M.".

Tantissimi fan hanno espresso il loro supporto e Ariana Grande ha risposto così: "La vita in tour è selvaggia. La vita è selvaggia".

"Sento tutto molto intensamente e mi sono impegnata a fare questo tour in un momento della mia vita in cui sto ancora elaborando un sacco di cose... quindi a volte piango un sacco!".

Ma tra gli alti e bassi, ci sono cose che le fanno sempre tornare il sorriso: "Sono grata per il mare di amore che c'è intorno a me ogni giorno e per le persone che vengono a vedere i concerti e ci danno tutta l'energia che hanno. Sono grata di lavorare con i migliori musicisti e ballerini del mondo. Sono grata per la mia voce e il mio team. Sono grata per questa musica".

"Non importa quando dura diventi o quante emozioni devo elaborare e saltano fuori durante il giorno, la gratitudine mi tiene con i piedi per terra e prometto di non abbandonare ciò che ho iniziato".

E ha concluso con un messaggio di solidarietà che dimostra quanto sia saggia: "Sto condividendo questo perché sono grata e perché voglio che sappiate che se vi sentite feriti, potete andare avanti e non siete da soli. È difficile bilanciare il prendersi cura delle persone intorno a te, fare il tuo lavoro e prenderti cura di te stesso allo stesso tempo... Ma voglio che sappiate che non siete soli e penso che stiate andando alla grande".

