Ariana Grande ha postato una dolcissima foto con il fidanzato Dalton Gomez in occasione del suo compleanno

Ariana Grande sta trascorrendo il suo compleanno con le persone che ama di più, compreso ovviamente il suo nuovo fidanzato Dalton Gomez.

Poco prima di compiere 27 anni, la cantante ha postato delle tenerissime foto su Instagram, tra cui il primo selfie condiviso via social con la sua dolce metà.

