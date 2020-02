Ariana Grande avvistata a braccetto con Mikey Foster dei Social House

Tornano in auge i gossip su una possibile relazione

Lo scorso agosto, si era vociferato che ci fosse qualcosa tra Ariana Grande e Mikey Foster e adesso questi rumors sono tornati a farsi sentire, dopo l'ultimo avvistamento dei due.

La cantante di "Sweetener" ha passato una serata a Disneyland, in California, insieme a un gruppo di amici e tra questi c'era anche l'artista dei Social House.

In una foto, passeggiano a braccetto per il parco divertimenti e in un'altra lei gli mette una mano sulla spalla. Puoi vedere le immagini qui e qui, su dei fan account Instagram.

Ariana Grande ha collaborato con i Social House nel brano "Boyfriend" e nel video uscito la scorsa estate lei e Mikey Foster interpretano due innamorati gelosi.

I Social House sono stati anche tra i produttori del disco della star "Thank U, Next" e hanno aperto le date dello "Sweetener World Tour".

A giugno 2019, il 32enne aveva postato un dolce tributo in occasione del compleanno dell'artista: "Sei una delle persone più incredibili che l'universo ha da offrire - aveva scritto nella didascalia di una foto di Ari da piccola - spero che quest'anno ti porti la gioia che meriti".

Da qui, era partito il new couple alert che il fratello di Ariana Grande, Frankie, sembrava confermare in un'intervista. Ma subito dopo si era affrettato a smentire attraverso un tweet: "Mia sorella è molto single" aveva scritto.

