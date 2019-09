Archie assomiglia al principe Harry: parola di Ellen DeGeneres che ha tenuto in braccio Baby Sussex

Ecco il racconto della conduttrice

"Ecco una frase che non avrei mai pensato di dire: ho passato il pomeriggio con il principe Harry e Meghan Markle". Così un'ancora incredula Ellen DeGeneres ha iniziato a raccontare l'esclusiva esperienza con il Duca e la Duchessa del Sussex.

Durante l'estate, la famosa conduttrice americana e la moglie Portia De Rossi hanno visitato l'Inghilterra e una delle tappe del viaggio è stata proprio a casa dei due reali.

Non solo ha chiacchierato con Harry e Meghan, ma ha anche potuto tenere in braccio il loro primogenito, Baby Archie!

"Non ci sono parole per dirvi quanto siano dolci ed è stato un onore incontrarli. Ma la cosa più importante è che ho tenuto in braccio Archie, il piccolo Archie. E gli ho anche dato da mangiare" ha raccontato Ellen DeGeneres.

E ha aggiunto che il bimbo "assomiglia un sacco a Harry", confermando quanto detto un mese fa, da una fonte, ovvero che Archie ha ereditato i capelli rossi dal papà.

La presentatrice tv ha anche parlato del fatto che spesso il Duca e la Duchessa del Sussex sono oggetto di critiche: "Odio vederli attaccati, non è giusto. Sono persone con i piedi per terra e compassionevoli, stanno facendo tanto di buono per il mondo".

"Abbiamo parlato del lavoro che stanno facendo per preservare la natura selvaggia. Come il lavoro in Botswana per gli elefanti".

A proposito di Botswana, presto Harry e Meghan visiteranno questo e altri Paesi africani per quello che sarà il primo viaggio ufficiale di Archie all'estero. E il principe ha da poco detto una cosa dolcissima a proposito del viaggio: vai qui per sapere di cosa si tratta!

