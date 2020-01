Anne Hathaway ha dato un nome molto comune al suo secondo figlio

Con la stessa iniziale del primogenito

Nel mondo delle star, siamo abituati a vedere nomi decisamente originali per i figli delle celeb ma Anne Hathaway va controcorrente.

UsWeekly ha rivelato in esclusiva come l'attrice e il marito Adam Shulman hanno chiamato il loro secondo figlio, nato a fine 2019, ed è un nome molto comune: Jack.

Anche per il nome del primogenito, accolto nel 2016, erano andati sul classico: si chiama Jonathan. Deduciamo quindi che abbiano un debole per la lettera "J" come iniziale!

Anne Hathaway non ha mai personalmente annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta ma i paparazzi l'avevano fotografata lo scorso dicembre a passeggio con il marito e con un neonato nella culla.

Poi, ai Critics Choice Awards 2020, un insider l'aveva sentita mentre parlava del piccolo, svelando è un maschietto.

ph: getty images