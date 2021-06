Buon compleanno Angelina Jolie: le curiosità sulla sua vita e carriera

Oggi compie 46 anni

Auguri ad Angelina Jolie: oggi compie 46 anni!

Se pensi all'olimpo di Hollywood, il suo è probabilmente uno dei primi nomi che ti vengono in mente. Complici i genitori attori, ha iniziato prestissimo a lavorare nel mondo dello spettacolo e ben presto è diventata una superstar.

Angelina Jolie ha vinto il premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per Ragazze interrotte nel 2000. Oggi non è solo un'attrice, ma una produttrice e un'attivista, con l'importante ruolo di ambasciatrice dell'agenzia rifugiati delle Nazioni Unite.

Sul lato della vita personale, è mamma di Maddox, 19 anni, Pax Thien, 17 anni, Zahara, 16 anni, Shiloh Nouvel, 15 anni, Knox e Vivienne, 12 anni.

Festeggia il compleanno di Angelina Jolie guardando il video qui sotto, in cui ti raccontiamo di più sulla sua storia:

ph: getty images