Angelina Jolie ha portato Shiloh e Zahara alla prima romana del suo nuovo film

Due dei suoi sei figli

Angelina Jolie ha calcato il red carpet della première di "Maleficent 2" con due ospiti speciali: Shiloh e Zahara. L'evento si è tenuto all'Auditorium della Conciliazione di Roma.

L'attrice era stupenda in un luccicante abito nero. Zahara, che ha 14 anni, ha indossato un abito sul verde scuro mentre Shiloh, 13 anni, dei pantaloni neri e una giacca decorata in oro.

Non è la prima volta che la 44enne porta la famiglia sul tappeto rosso: alla prima losangelina dello stesso film, c'erano Knox, Zahara, Pax, Vivienne e Shiloh. Mancava solo Maddox che si è recentemente trasferito in Corea del Sud per frequentare l'università.

Angelina Jolie ha recentemente raccontato a Extra come i suoi figli l'abbiano aiutata a riscoprire una parte di se stessa: "Quando i figli sono piccoli, vuoi assicurarti che stiano al sicuro e che comprendano certi valori. Poi arrivi a un livello in cui hai fatto tanto per quello e senti che sono a posto, quindi vuoi anche che sappiano cos'è la gioia, perciò riportano indietro una parte di te che è divertente e un po' stupida".

