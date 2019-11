L’amicizia tra Kaia Gerber e Pete Davidson sarebbe diventata una storia d’amore

"Sono sicuramente in una relazione romantica"

Pete Davidson e Kaia Gerber stanno passando molto tempo insieme ultimamente, facendo partire i rumors sul fatto che possano essere una coppia.

Questi gossip sono stati ora confermati da una fonte di E! News che ha spiegato che la cosa è iniziata come un'amicizia, ma adesso si sarebbe trasformata in una storia d'amore.

"Pete e Kaia sono sicuramente in una relazione romantica. Sono stati amici per un po', hanno lo stesso giro di amicizie ma solo recentemente la cosa è diventata romantica" ha detto l'insider.

"Hanno iniziato a uscire da soli più spesso, dopo essersi visti lo scorso ottobre a New York - ha aggiunto, riferendosi a un avvistamento del comico e della modella a pranzo nella Grande Mela - Kaia ama la personalità di Pete. Pensa sia affascinante e molto intrigante".

"Si sono messaggiati un sacco nell'ultimo mese e vogliono vedere dove li porterà questa storia. Hanno passato del tempo a Malibu insieme recentemente - (un altro avvistamento, a inizio novembre) - e poi sono tornati a New York per gli impegni di lavoro di Pete, che Kaia supporta e si fermerà con lui in città per qualche giorno".

Pete Davidson, 25 anni, e Kaia Gerber, 18 anni, si sarebbero conosciuti alla sfilata di Alexander Wang lo scorso maggio a New York, quando lui aveva debuttato su una passerella.

