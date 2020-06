Ally Brooke pubblicherà un libro sulla sua storia chiamato “Finding Your Harmony”

Preparati a conoscere Ally Brooke più a fondo perché la cantante ha promesso che nella sua biografia si "aprirà come mai prima" sulla sua storia.

Il libro della 26enne si intitola "Finding Your Harmony" - giocando con il nome delle Fifth Harmony, il gruppo con cui ha esordito nel mondo della musica - e uscirà il prossimo ottobre. Puoi già vedere la copertina:

Ally Brooke ci racconterà la sua infanzia a San Antonio, in Texas, la sua audizione a X Factor e appunto l'essere uno dei membri delle 5H.

Spazio anche alle sue avventure al di fuori della band, come la partecipazione a "Dancing with the Stars" e le canzoni soliste "No Good", "Fabulous" e "All Night" (quest'ultima in collaborazione con Afrojack).

"Spero di mostrare a tutti che anche in mezzo alle difficoltà, con la fede puoi superare tutto e raggiungere quello che sogni" ha detto l'artista a People.