Adesso puoi sapere come ha reagito Meghan Markle al tributo di Beyoncé e Jay-Z

Ti ricordi del geniale tributo che Beyoncé e Jay-Z avevano fatto a Meghan Markle?

Torniamo indietro di qualche mese quando, a febbraio, la power couple della musica aveva vinto il premio come International Group ai Brit Awards 2019. Queen B e il marito avevano registrato il discorso di ringraziamento davanti a un regale ritratto della Duchessa del Sussex, ricreando il loro video "Apesh*t" girato al Louvre di Parigi, ma con Meghan al posto della celebre Gioconda.

Well played @Beyonce & @S_C_ 😂



Watch The #BRITs 2019 live here: https://t.co/qj4KiENtGs pic.twitter.com/rGnmq0RUlr