Addison Rae ha svelato il suo rimedio contro gli haters online

Più si hanno follower sui social, più si può avere a che fare con gli haters.

Addison Rae è la seconda persona più seguita al mondo su TikTok e così le capita di trovare commenti spiacevoli sotto ai suoi video.

Spesso il consiglio numero uno è di non leggere quei commenti, ma nella realtà è difficile non farci cadere l'occhio e la 20enne lo ha ammesso onestamente: "La risposta semplice è cercare di non leggerli, ma io li leggo" ha detto a Mane Addicts.

Dunque serve un rimedio alla negatività e per lei è: "Ricordare a me stessa che chi lascia commenti di odio non mi conosce. Pensano di conoscermi basandosi su ciò che vedono sui social, ma non mi conoscono completamente. Quindi non posso lasciare che influenzino il mio cuore e la mia anima".

Se si desse retta a questi commenti non andrebbe bene niente, neanche sorridere: "Ricevo un sacco di odio e per le cose più pazze - ha continuato a spiegare Addison Rae - Alcuni sembrano odiarmi perché sono troppo gentile. Altri si arrabbiano perché sorrido sempre".

Quindi ha un altro consiglio per andare avanti sulla propria strada: "Mi ricordo che sono circondata da persone buone che mi amano e io amo loro. La gente si nasconde dietro a uno schermo e lo usa a proprio vantaggio. A volte quando le persone hanno cose negative da dire, è perché molti di loro stanno attraversando qualche momento in prima persona, e cercano di riflettere questo su qualcun altro".

ph: getty images